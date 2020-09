O Tottenham foi "às compras'' em Madri e trouxe duas peças importantes para a sequência da temporada 2020-21. Gareth Bale e Sergio Reguilon são os novos reforços dos 'spurs'.

Reguilon fez uma visita ao Tottenham Hotspur Stadium a nova casa do time londrino e ficou impressionado com o que viu. Confira no vídeo acima!