Luis Suárez está encerrando seu sexto ano no Barcelona. Desde a temporada 2006-07, o uruguaio atua na Europa, aonde chegou contratado pelo Groningen, time dos Países Baixos.

Antes de chegar à Catalunha, o atacante vestiu as camisas do Ajax e do Liverpool, com quase quatro anos em cada. Em seu país, atuou apenas pelo Nacional, time com o qual enfrentou o Flamengo em 2006. Relembre no vídeo o gol de Suárez contra o time carioca.