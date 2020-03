República Tcheca, Dinamarca, Romênia, Suíça e Lituânia também param

A pandemia de coronavírus continua percorrendo a Europa. A crise do COVID-19 continua paralisando as competições esportivas em muitos países.

O Copenhague enfrentou o Istambul Basaksehir nesta quinta-feira no jogo de ida das oitavas de final da Europa League, o último jogo da equipe dinamarquesa até que a situação se normalize.

Seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e das demais autoridades de saúde nacionais, a Dinamarca decidiu suspender todas as suas competições devido à crise do COVID-19.

Não é o único país que ficará sem futebol por algumas semanas, já que a República Tcheca, Romênia, Suíça e Lituânia também decidiram suspender suas competições.