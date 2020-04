República Tcheca terá futebol a partir de 25 de maio

A fase regular da liga da República Tcheca será retomada no dia 25 de maio sem a presença de público após uma parada de dez semanas devido ao coronavírus, com a possibilidade de a competição durar até julho, segundo anunciaram os responsáveis pelo torneio nesta terça-feira.

A Liga Tcheca foi interrompida na rodada 24, com seis rodadas a serem disputadas, quando o Slavia Prague liderava com 58 pontos, seguido por Viktoria Pilsen, com 50, e Jablonec, com 40. O chefe do torneio, Dusan Svoboda, quer continuar o formato em vigor desde a temporada 2018-19, em que a fase regular de 30 rodadas é seguida por uma fase com três grupos: dos seis mais bem classificados, que lutam pelo título; quatro equipes para acessar a Liga Europa; e os últimos seis para lutar contra o rebaixamento.

Se for acordado manter esse formato, uma decisão que será tomada em 12 de maio, a temporada durará até julho, mas para isso é necessário o consenso na Liga entre as 16 da elite e outras 16 da segunda divisão. Atletas profissionais podem treinar novamente desde 20 de abril, em pequenos grupos em instalações externas e mantendo a distância de segurança.