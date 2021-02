Revelam os conflitos de Mourinho com o elenco

O Tottenham entrou de vez em uma crise de resultados, mas não é só isso, o clube também sofre com problemas internos. É o que garante o ex-jogador do Arsenal, Ray Parlour.

O ex-meia deu a entender que o vestiário da equipe está rachado devido aos problemas de José Mourinho com alguns jogadores, como Gareth Bale ou Dele Alli.

"O vestiário é uma área muito importante. O treinador tem que manter todos juntos, garantir que todos avancem na direção correta", disse em declarações ao 'talkSPORT'.

"Perdeu algumas pessoas no vestiário? Não sabemos, mas a situação de Dele Alli e de Gareth Bale é muito estranha. O que aconteceu? Alguns informes apontam que Aurier não está satisfeito com ele e deixou o campo furioso no intervao. Esse rapazes conversam no vestiário, eu estive em alguns vestiários e os jogadores falam entre eles sobre como o treinador trata certo jogadores".

Por fim, o ex-jogador lançou um alerta ao treinador português: "No passado, o técnico era a pessoa mais importante. Agora são os jogadores porque têm todo o poder. Mesmo que você irrite o treinador, não será demitido. O técnico é quem será demitido, e se você perde o vestiário, não há possibilidade de continuar. É um problema sério", concluiu.