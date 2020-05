Revelam um problema que Mané teve no Southampton

Wanyama conversou com a 'Madgoat TV' sobre o tempo em que dividiu o vestiário com o jogador do Liverpool, Mané, mas no Southampton. Ambos viveram momentos complicados.

"Mané se aproximou de mim e disse 'olá, esse caras não querem tocar para mim. Podemos jogar juntos? Não querem que eu marque'. Aceitei imediatamente", relembrou Wanyama.

O agora jogador do Montreal Impact disse que Mané era "um cara legal" no Southampton, onde jogou 75 partidas e marcou 26 gols.

"Houve um tempo em que passamos um mal momentos juntos, principalmente pelas suspensões", continuou Wanyama.

Mané ficou uma temporada e meia no Southampton até que se transferiu para o Liverpool, onde explodiu para o mundo.