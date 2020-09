Aos 23 anos, Ribamar é uma das peças do setor ofensivo de Ramon Menezes no Vasco da Gama e marcou gol na vitória por 3 a 2, contra o Botafogo, no fim de semana.

Germán Cano, goleador da equipe na temporada, também balançou as redes. A parceria com o argentino foi assunto de entrevista com Ribamar - confira no vídeo.