Richarlison, encantado com James: "Jogar com ele é um sonho realizado"

Richarlison está encantado com James Rodríguez. Ambos comandam, ao lado do atacante Calvert-Lewin, o surpreendente Everton que lidera a Premier League depois de um início impressionante.

O brasileiro reconheceu que a chegada do colombiano foi uma grande notícia para ele: "Tenho realizado muitos sonhos e jogar com o James é um deles"

"Ele é um talento muito especial que qualquer equipe da Premier gostaria de ter. Estou muito feliz com as ótimas contratações que foram feitas", acrescentou o brasileiro em entrevista ao site oficial da FIFA.

Além disso, ele também disse boas palavras sobre Ancelotti: "Ele é um dos melhores treinadores da história, sinto que melhorei muito com ele e sou grato a ele. Acredito que nesta temporada vamos lutar pelo título e para estar na Champions League".

Por fim, se referiu à Seleção Brasileira, na qual também realizou sonhos jogando com Neymar, Coutinho e Gabriel Jesus. "Vejo Ney mais focado do que nunca, ele fará todo o possível para vencer a Copa do Mundo", disse ele sobre um torneio em que vê "França, Bélgica e Holanda" como rivais a serem derrotados.