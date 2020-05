Rincón fala de racismo no Real Madrid: 'se eu fosse branco teria triunfado'

Antes de desembarcar no Brasil e se tornar ídolo no Corinthians, Freddy Rincón não tem boas lembranças do futebol espanhol. De acordo com o ex-jogador, ele passou por um momento complicado no Real Madrid, na temporada 1995/96, quando sofreu racismo dentro do clube, o que provocou o seu fracasso nos merengues.

"Se fosse branco teria tido sucesso no Real Madrid. Não sofria racismo no dia a dia, mas dentro do Real Madrid, sim. Com Jorge Valdano foi muito difícil, porque o pressionavam. Era um ambiente muito pesado, porque existiam muitos egos. Coisas que são habituais na melhor equipe do mundo. Estar com essas figuras era muito bom, fiz bons amigos.", contou, em entrevista à 'Gol Caracol'.

Com a camisa do Real Madrid, o colombiano fez 21 jogos, e não balançou as redes. No ano seguinte rumou ao Brasil para voltar a jogar no Palmeiras, de onde tinha saído quando foi para Itália e ficou até 1997, quando se transferiu para o Corinthians.

No alvinegro, tornou-se ídolo após conquistar o Campeonato Brasileiro de 1998 e 1999, além do Paulista de 1999 e o Mundial de Clubes de 2000 realizado no Brasil.