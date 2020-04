Rivaldo completa 48 anos e recebe avalanche de homenagens

A carreira de Rivaldo em 1990, no Santa Cruz, nove anos antes de se tornar o melhor jogador do Mundo.

Até aquele ano brilhante no Barcelona, o craque que completa 48 anos neste domingo passou por Mogi Mirim, Corinthians, Palmeiras e Deportivo La Coruña.

A passagem de cinco anos no Barcelona foi a mais duradoura dos 25 anos calçando as chuteiras. Foi nessa época de Camp Nou que Rivaldo ganhou sua Bola de Ouro, colecionou títulos e fez o mundo do futebol admirar mais um craque brasileiro.

A trajetória do campeão mundial com a Seleção Brasileira na Copa de 2002 ainda teria pela frente Milan, Cruzeiro, Olympiacos, AEK Atenas, Bunyodkor (Uzbequistão), São Paulo e São Caetano, até que ele pendurou as chuteiras retornando ao Mogi Mirim 20 anos depois.

O atacante disputou 900 jogos ao longo da carreira. Entre seus títulos com a camisa do Brasil, também estão a Copa das Confederações de 1997 e a Copa América de 1999,.

Pelos clubes, destaque para as conquistas do Brasileirão de 1994 e do Paulista de 1996, ambos pelo Palmeiras, além do Espanhol pelo Barcelona nas temporadas de 1997-98 e 1998-99 e da Liga dos Campeões de 2003 pelo Milan.

O aniversário de Rivaldo reviveu lembranças de muitos gols e momentos marcantes no futebol mundial, além de motivar inúmeras mensagens de ex-colegas e fãs.