Robben e a vontade de voltar a jogar

Arjen Robben teria lugar no seu time depois de quase dez meses de aposentadoria? Enquanto você pensa, saiba que o próprio holandês abriu a possibilidade de voltar aos gramados.

Em entrevista ao podcast do Bayern de Munique, seu último clube, Robben afirmou que "no início não sentiu falta do futebol". Em seguida, acrescentou: "Mas depois houve uma fase em que eu me coçava e pensava: 'hey, talvez eu gostaria de jogar um pouco mais'. De tempos em tempos eu tenho este pensamento".

O ex-jogador declarou ainda que tem usado o tempo livre para ficar mais próximo dos filhos e disse que "não tem nada específico em mente" quando questionado se poderia ter outra função no futebol, como atuar como treinador.

Robben tem 36 anos. Iniciou a carreira no Groningen, da Holanda, onde atuou entre 2000 e 2002. Depois ele defendeu PSV (2002-2004), Chelsea (2004-2007), Real Madrid (2007-2009) e o Bayern, onde atuou por dez anos até se despedir em 4 de julho do ano passado.

Ao longo da carreira, o holandês conquistou oito Bundesligas, uma Champions, duas Premier Leagues, um Espanhol, dentre outras taças. É claro que também vestiu a camisa da seleção de seu país, tendo atuado inclusive em três Copas do Mundo.

Saudade do corte para a esquerda e do chute com a canhota, né?