Roberto Martínez seguirá como chefe de Hazard, De Bruyne e cia até 2022

De acordo com vários diários belgas como o 'Le Soir' e o 'Het Laatste Nieuws', o espanhol Roberto Martínez e a Federação Belga chegaram a um acordo pela renovação do contrato do treinador.

Martínez continuaria a frente do projeto belga até depois da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Segundo as fontes citadas, ainda faltam alguns detalhes para a anúncio oficial.

Roberto Martínez levou a seleção belga ao histórico terceiro lugar na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Foram 31 jogos oficiais até aqui, sendo 28 vitórias, um empate e duas derrotas.