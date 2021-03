OFICIAL: Conmebol adia rodada das eliminatórias da Copa do Mundo

Agora é oficial: as próximas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, marcadas para este mês de março, estão suspensas. A decisão foi tomada em uma reunião entre dirigentes da Conmebol com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, na manhã deste sábado (06).

O momento atual da pandemia de Covid-19 no mundo foi a principal motivação para a suspensão dos jogos, além de uma forte pressão feita por clubes europeus, que se colocavam contrários à liberação de seus jogadores para as partidas na América do Sul. O Brasil vive o seu pior momento, em número de mortes, desde o início da pandemia, em 2020.

Recentemente, Jurgen Klopp e Pep Guardiola, respectivos técnicos de Liverpool e Manchester City, afirmaram que não iriam liberar seus atletas para os encontros válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas, uma vez que isso impactaria no retorno destes. Exemplo: se Alisson, Roberto Firmino e Gabriel Jesus – todos titulares importantes para suas equipes, na Inglaterra – jogassem pelo Brasil, precisariam ficar por 10 dias em quarentena na Inglaterra, podendo perder compromissos importantes de seus clubes. Por causa deste caráter específico, a Fifa permitiu o direito do veto aos clubes nesta situação.

As federações de Brasil (CBF), Argentina (AFA) e Uruguai (AUF) foram algumas das principais vozes a pedirem a suspensão das partidas caso não pudessem contar com seus “jogadores europeus”. A Conmebol também não via com bons olhos uma rodada sendo disputada sem que as seleções pudessem ser convocadas com o máximo de suas forças.

Quando serão disputados os jogos?

Ainda não há uma definição sobre quando os duelos serão realizados. A tendência é que nos próximos meses aconteça uma rodada tripla. O Brasil enfrentaria a seleção colombiana, em Barranquilla, e a Argentina, no Recife. As Eliminatórias Sul-Americanas já tiveram quatro rodadas disputadas. O Brasil lidera com 100% de aproveitamento, 12 pontos somados.