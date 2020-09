Rodinei comete pênalti bizarro pelo Internacional e é criticado nas redes sociais

Mesmo tendo ficado pouco mais de 19 minutos em campo, o lateral-direito do Internacional, Rodinei, acabou sendo decisivo no empate em 2 a 2 com o Bahia, no Beira-Rio, neste domingo (6), após cometer um pênalti infantil nos acréscimos.

O arbitro assinalou a penalidade aos 50 minutos de jogo. Rodinei substituiu Uendel aos 26 da etapa final e atuando de forma improvisada na lateral esquerda, recebeu um amarelo, fez duas faltas e comprometeu o resultado para o time de Eduardo Coudet. Nas redes sociais, a torcida criticou o jogador.

Com o resultado, o Colorado permanece na liderança do Brasileirão 2020, com 17 pontos, um ponto a frente do São Paulo, segundo colocado. O Flamengo, que venceu o Fortaleza, por 2 a 1, no sábado (5), é o quarto, com 14. Flamenguistas também comentaram, no Twitter, o fato do ex-jogador do clube ajudar o Rubro-Negro.