Rodrigo Muniz comemora os dois gols e revela suas inspirações no futebol

O grande nome da vitória do Flamengo sobre o Macaé foi o atacante Rodrigo Muniz. Autor dos dois gols, o jogador comemorou o resultado em entrevista coletiva.

"Fico muito feliz em ter feito dois gols e ajudado a equipe. O treinador me cobra muito, me apoia muito. Conversa muito comigo nos treinamentos e eu também me cobro muito, venho trabalhando firme todos os dias e graças à Deus hoje eu tive uma oportunidade e fui feliz. O jogo de hoje pediu muito isso, bola no fundo. O técnico conversou com a gente a semana. Graças à Deus colocamos em prática em campo", disse o atacante.

O jovem revelou ainda quais são as suas referências no futebol. "Ronaldo, Ibrahimovic e Lukaku", revelou.

