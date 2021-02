Rodrygo voltou com tudo: chapéu e golaço no primeiro treino

O Real Madrid trabalhou neste sábado pensando no jogo da segunda-feira contra a Real Sociedad e contou com quatro retornos: Valverde, Marcelo, Odriozola e Rodrygo. O grande destaque das atividades foi o jovem brasileiro.

Desde 23 de dezembro, o atacante de 20 anos se recuperava de problema físico sofrido contra o Granada no estádio Alfredo di Stéfano, uma lesão muscular afetando o tendão no bíceps femoral direito.

Neste sábado, em seu primeiro treinamento com o grupo, Rodrygo mostrou que voltou com fome de gol. E de golaço! Ele mesmo compartilhou por suas redes sociais o lance em que ele dá um belo chapéu em Varane e avança para balançar as redes.