Roma entra na disputa com RB Leipzig por Claudinho

A Roma resolveu entrar na disputa por Claudinho. O portal 'Goal' apurou que o clube italiano já iniciou os primeiros contatos com o Red Bull Bragantino e prometeu fazer jogo duro no próximo mercado de transferências com o RB Leipzig, que há semanas tem interesse na contratação do meia-atacante.

Inicialmente, o Toro Loko cogitava uma venda por aproximadamente 12 milhões de euros (R$ 78 milhões, na cotação atual), mas, agora, com o camisa 10 entre os melhores jogadores do futebol brasileiro, já sonha com uma negociação na casa dos 15 milhões de euros (R$ 98 milhões).

Entre novembro e dezembro do ano passado, Claudinho, hoje com 24 anos, chegou a receber uma oferta do Al Ittihad, da Arábia Saudita, que estava disposto a pagar 10 milhões de euros (R$ 65 milhões). O valor, no entanto, foi considerado baixo.

Revelado pelo Santos e com passagens por Corinthians, Santo André, Ponte Preta e Oeste, o jovem meia-atacante está no Red Bull Bragantino desde 2018, quando o clube de Bragança Paulista era chamado de Red Bull Brasil.

Seleção brasileira à vista?

Forte candidato ao posto de melhor jogador e também artilheiro do Brasileirão, Claudinho, que tem os mesmos 17 gols de Marinho, do Santos, e Thiago Galhardo, do Internacional, vive a expectativa de ser convocado pela primeira vez à seleção brasileira. Os comandados de Tite vão voltar a jogar em março, contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Qatar.