Ronaldo explicou como aprendeu a usar a esquerda e chegar a 200 gols

Ronaldo Nazário, agora dono do Real Valladolid, foi um dos melhores atacantes da história. As lesões prejudicaram sua carreira, mas demonstrou ser um fenômeno quando foi capaz de jogar.

Em uma conversa com Verón, o ex-atacante revelou o segredo da qualidade de seu chute com a perna esquerda: "Quando eu tinha dez anos, vi uma entrevista com Zico e ele ensinou como ele praticou contra a parede por uma hora, duas horas... Isso ficou na minha cabeça por um longo tempo e eu comecei a copiar".

"Eu tinha uma canhota cega. Não servia nem para entrar no ônibus. E durante anos eu estava fazendo o que vi o Zico fazer. Isso me ajudou muito, porque dos 500 gols que marquei, quase 200 foram com a esquerda", continuou o ex-craque.

"Normalmente, o jogador tenta melhorar o que tem de bom. Poucos procuram melhorar o que têm de ruim, mas tentei e tive muito sucesso", afirmou.

Na conversa, Ronaldo lembrou o enorme sacrifício que teve em sua juventude, como os jovens que querem ser profissionais, para poder chegar ao topo. E ele brincou: "Nós não saímos para festas, mas nas férias íamos a todas de uma vez".