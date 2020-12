O Sport Recife chega à 26ª rodada do Brasileirão somando 28 pontos e ocupando o 15º lugar na tabela. No próximo sábado, o Leão recebe a visita do Grêmio.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista do volante Ronaldo, que projetou a partida contra o Tricolor gaúcho, que está em sexto, com 41 pontos.