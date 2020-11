VÍDEO: técnico-interino e atleta, Rooney evita comparações com Ferguson

Após deixar o DC United, dos Estados Unidos, Wayne Rooney voltou ao futebol inglês em janeiro de 2020 e, aos 35 anos, com o Derby County, passou da marca de 750 jogos por clubes.

Com a saída de Phillip Cocu, o atacante será o novo comandante do time, mas sem deixar de atuar em campo. O atacante assumiu uma função interina no comando do 'Rams' ao lado de Rosenior, Shay Given e Justin Walker.

Confira no vídeo acima as palavras de Rooney sobre a influência de Sir Alex Ferguson em sua carreira.