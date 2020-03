RS e SP têm campeonatos estaduais suspensos

Após uma rodada sem público em diversos estados devido à crise do coronavírus, os campeonatos estaduais começam a paralisar suas atividades.

São Paulo e Rio Grande do Sul foram os primeiros a terem suas federações anunciando a suspensão das atividades. A mesma medida já havia sido adotada pela CBF no domingo.

A confirmação foi feita na manhã desta segunda-feira após reunião entre representantes dos clubes e as autoriadades do futebol local.

Com isso, o esporte paulista para por tempo indeterminado desde esta terça-feira. No caso do Gauchão, a FGF citou que inicialmente haverá 15 dias de bola parada.

A nota da Federação Paulista de Futebol

"A Federação Paulista de Futebol vem a público informar o resultado da reunião entre os presidentes de clubes do Paulistão Sicredi 2020, com a presença do Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo, sobre a pandemia do novo Coronavírus.

Os clubes votaram e decidiram em consenso pela paralisação da competição. Dessa maneira, a FPF anuncia que, a partir desta terça-feira (18), as partidas do Paulistão Sicredi 2020 estão suspensas por prazo indeterminado."