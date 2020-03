Rubro-negro assumido, Kayke explica foto com a camisa do Fluminense

Cria das categorias de base do Flamengo, Kayke passou grande parte de sua vida profissional no clube, mas foi em 2015 que o sonho de menino se tornou realidade. Depois de passar por várias equipes mundo a fora, ele voltou ao Ninho do Urubu e em pouco tempo conquistou o carinho da torcida com seus gols e a entrega em campo.

Mas em 2018, ao ser contratado pelo Fluminense, Kayke casou um nó na cabeça de torcedores de Fla e Flu. Na ocasião, o jogador utilizou as redes socias para postar uma foto de infância com a camisa Tricolor. Em bate papo com a reportagem de 'Goal', o atacante explicou o momento curioso.

"Meu pai era tricolor, assim como o meu avô, então ele me influenciava, como sempre acontece quando você é criança. Naquela foto eu tinha 4 anos de idade, ele colocava a camisa do Fluminense em mim, eu não tinha noção. Depois, quando eu fui crescendo e fui tendo noção das coisas, escolhi o meu time, o Flamengo. Em 1994, eu lembro, quando o Romário chegou no Flamengo, eu era criança, aí não teve jeito. Mas naquele momento, minha tia publicou a foto, eu achei bacana porque tem uma história toda com meu pai e eu estava chegando no Fluminense naquele momento. Não era problema, na minha carreira sempre tive respeito por todo clube que passei".

Apesar do respeito pelo Fluminense, Kayke nunca escondeu a forte ligação com o Flamengo e curiosamente, um clássico diante do Tricolor, foi um dos momentos mais marcantes da carreira do atacante que também passou por clubes como Atlético-GO, ABC, Santos e Goiás.