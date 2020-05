Rui Costa prevê futuro de "jogador de topo" para João Félix

João Félix tem Rui Costa como ídolo e foi alvo de elogios do atual dirigente do Benfica, que falou sobre a atual promessa portuguesa em uma entrevista que também reservou mensagem a Kaká.

"Tenho muito orgulho pelos dois. Foi um prazer trabalhar com os dois, vi nascerem praticamente para alta roda do futebol. Um já deixou o futebol mas foi Bola de Ouro e foi extraordinário. O nosso João irá seguir as mesmas pisadas de um jogador de topo", falou Rui Costa a 'Record'.

Ele reagiu a elogios do jovem português e do ex-jogador brasileiro: "Ver duas estrelas do futebol a falarem assim de ti é óbvio que dá prazer. O Kaká chegou ao Milan qaundo eu estava a finalizar o meu ciclo. Quando se está numa fase dessas, pretende-se que o ciclo seja terminado por alguém que é muito bom. O Kaká foi extraordinário e como miúdo foi fantástico. Gostei muito de poder contribuir para a melhoria dele na forma que era possível", afirmou o dirigente.

João Félix é o terceiro artilheiro do time de Simeone na temporada (com seis gols), superado apenas por Correa (sete) e Morata (12). Além disso, é o quarto que dá mais assistências, com três passes para gol, empatado com Morata, Lodi e o Diego Costa.