Sampaoli quer 'reformar' o Atlético-MG com quatro chilenos

Embora Jorge Sampaoli tenha tido pouco tempo desde que chegou ao Atlético Mineiro, ele parece saber bem que tipo de jogador precisa para formar um time competitivo nesta temporada.

O treinador argentino tem uma lista de quatro jogadores para tentar buscar no mercado. Segundo o jornal 'AS', ele tem admiração pelo futebol de Charles Aránguiz, com quem já trabalhou na Seleção Chilena. Sendo um dos pontos fortes do Bayer Leverkusen, o ex do Internacional é um alvo difícil.

Outro Aránguiz que está na lista é Pablo, meia de 22 anos que surgiu de forma promissora na Universidad de Chile . Seu passe pertencer ao Dallas FC da MLS.

Também no Chile, atua o zagueiro Benjamin Kuscevic, da Universidad Católica, que seria uma opção do gosto de Sampaoli.

Finalmente e talvez um dos mais complicados é Ángelo Araos. Esse chileno foi uma das figuras de destaque do Pré-Olímpico Sul-Americanas. No Corinthians, ele não teve muitos minutos, mas tende a evoluir e ganhar espaço.