VÍDEO: "temos que entrar com confiança, com sensação de que podemos vencer"

O Goiás vem de empate com o Coritiba pelo placar de 3 a 3 em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Com o resultado, o Esmeraldino segue na última colocação.

O lanterna acumula cinco pontos em sete jogos disputados, mas vale lembrar que tem duas partidas a menos, o que significa duas chances a mais para se recuperar em relação aos adversários da zona de rebaixamento.

O próximo desafio será receber o líder da competição nesse domingo. O jogo diante do Internacional será realizado no Estádio Hailé Pinheiro e está marcado para as 18h (horário de Brasília).

Ex do time gaúcho, Sandro falou sobre o difícil momento da equipe e sobre a necessidade de buscar uma união dentro do grupo para buscar a recuperação na temporada.

Confira um trecho da entrevista concedida nesta sexta-feira pelo volante do Goiás, onde ele afirma que "é preciso entrar com confiança".