Sané continua no pensamento do Bayern de Munique

O Bayern busca no mercado reforços para o futuro. Eles descrevem a equipe para a temporada 2020-21, desde que o COVID-19 interrompeu todas as competições em andamento.

O portal 'Bild' diz que um dos nomes com mais votos a desembarcar na Bundesliga é o de Leroy Sané.

O jogador do Manchester City está na agenda do Bayern. Ele esteve a um passo de chegar em edições anteriores do mercado.

O tempo passou, mas o interesse do Bayern por Sané persiste. Segundo o jornal alemão, o clube da Baviera poderia fazer uma oferta firme por isso no verão.

De fato, nos últimos dias tem havido especulação com uma troca Alaba-Mané entre Bayern e City. Rummenigge, no entanto, assumiu a responsabilidade de negar. "Isso não é um bazar", disse o presidente. Apesar das palavras da entidade bávara, a imprensa alemã garante que o Bayern tentará novamente assumir os serviços do homem de Guardiola.