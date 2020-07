Santos e Anderson Ceará renovam com multa milionária

Anderson Ceará anunciou neste sábado um novo vínculo com o Santos, time em que permanecerá até junho de 2023 segundo 'Gazeta Esportiva'.

A informação confirmada pelo jornal paulista afirma que a multa de rescião é de R$ 307 milhões, aproximadamente 50 milhões de euros. O meia de 21 anos tinha contrato até o meio de 2021 com o Peixe, que detém 75% de seus direitos econômicos.

O jogador está no clube desde 2017, mas teve uma saída breve em 2018 por problemas burocráticos e retornou a pedido do presidente José Carlos Peres. Após voltar, atuou com o Sub-20, mas Jesualdo Ferreitra pediu que ele fosse promovido ao time principal.