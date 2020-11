São Paulo de Diniz "perde o medo de errar” e mira títulos

Ainda no primeiro tempo, quando o placar do Morumbi estava zerado, Fernando Diniz deu um recado claro para os jogadores do São Paulo: "Se errar, f... É pra jogar!" O empate nesta quarta-feira daria a classificação para o Tricolor Paulista contra o Flamengo, mas o treinador queria mais.

O primeiro tempo do duelo entre são paulinos e flamenguistas não foi marcado por um amplo domínio dos visitantes, mas os donos da casa também pouco conseguiram criar. O recado deve ter sido mais claro ainda no intervalo, já que no segundo tempo o Tricolor fez três gols para matar o jogo e garantir seu lugar na semifinal da Copa do Brasil.

A vitória em uma noite quase perfeita como a desta quarta-feira para o São Paulo reafirma o bom momento do time após as eliminações na temporada. O time melhorou com Fernando Diniz e o recado dado para os jogadores reflete - e muito - as ideias do treinador. O Tricolor perdeu o medo de errar.

Se antes o São Paulo era um time frágil e que não se dava bem ao ver o adversário dominar o jogo, o cenário agora é outro. O Tricolor Paulista é o time que mais virou partidas no Brasileirão, resultados importantíssimos para colocar o clube na briga pelo título do campeonato.

Na Copa do Brasil, o São Paulo buscou o empate três vezes no mesmo jogo contra o Fortaleza no jogo de ida. Diante do Flamengo, nos minutos finais de um jogo que se encaminhava para um empate, o São Paulo seguiu pressionando e forçou o erro de Hugo, que deu a vitória ao Tricolor e a tranquilidade necessária para jogar no jogo de volta.

Até mesmo o setor defensivo, muito criticado nos jogos eliminatórios, teve um desempenho quase perfeito - embora o Tricolor tenha cometido um pênalti na segunda etapa. Há oito jogos o São Paulo não via sua defesa sair de campo sem ser vazada.

"O time marcou muito bem. Tivemos dificuldade no primeiro tempo, mas a defesa soube se portar muito bem. O time sabe marcar, mas é circunstancial, como no jogo contra o Fortaleza que sofremos na bola parada. Mas hoje na parte defensiva fizemos uma partida quase impecável", disse o treinador após o apito final.

O São Paulo ainda não garantiu títulos, longe disso. O caminho no Brasileirão ainda é longo e na Copa do Brasil o próximo adversário é o Grêmio, mas o Tricolor há muito tempo não dava a certeza para o seu torcedor de que o trabalho está no rumo certo. Se Diniz e os jogadores continuarem sem medo de errar, o time do Morumbi é um forte candidato a sair da fila.