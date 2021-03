São Paulo encara 'falta' de zagueiros: como Crespo deve resolver?

O São Paulo tem problemas para o duelo contra o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista. O Tricolor temmuitos desfalques para a partida, principalmente na defesa - apenas um dos zagueiros de origem está disponível - e deve buscar reforço em jogadores da base.

Em seu terceiro jogo à frente do São Paulo, Hernán Crespo já encara problemas para escalar o seu time. O elenco tricolor tem diversos casos positivos para Covid-19, que atrapalham, principalmente, na zaga.

O treinador argentino, que costuma apostar em um esquema de jogo com três zagueiros, tem apenas um jogador da posição disponível em seu elenco principal, Bruno Alves. Diego Costa, assim como o lateral Léo, que poderia ser utilizado na zaga, está com Covid-19, enquanto Arboleda foi liberado para viajar ao Equador, seu país natal, e Walce ainda está afastado por conta de uma lesão.

Mesmo que mude o seu esquema tradicional, Crespo ainda precisaria de peças para compor a zaga. Então, a saída para o treinador deve vir de crias das categorias de base do Tricolor paulista, pelo menos por ora. Os jovens Rodrigo Freitas e Luan são os favoritos para assumirem as vagas.

Rodrigo Freitas, de 22 anos, já atuou em uma partida pela equipe principal do São Paulo, em 2019, quando ainda integrava a base tricolor. Depois, o zagueiro passou um período emprestado ao Portimonense, de Portugal, mas desde que voltou, no ano passado, não voltou a atuar.

Já Luan, de 21 anos, está no time profissional há algum tempo. Ele fez sua estreia em 2018 e, de lá para cá, já atuou em diversas partidas, inclusive participou dos dois jogos do Paulistão já disputados nesta temporada - mas como primeiro volante, sua posição de origem. Com a necessidade na defesa, o jogador pode ser improvisado, algo que já aconteceu sob o comando de Fernando Diniz.

Além dos desfalques na zaga, o São Paulo também tem problemas em outros setores. Wellington, Luizão, Galeano e Igor Gomes também não estão disponíveis para o duelo.

Com isso, a provável escalação do São Paulo para o jogo de sábado (13), contra o Novorizontino, fora de casa, é: Tiago Volp;, Bruno Alves, Diego Costa e Rodrigo Freitas (Luan); Luan (Rodrigo Nestor ou Tchê Tchê), Reinaldo, Daniel Alves, Gabriel Sara,e Igor Vinicius; Luciano e Pablo.