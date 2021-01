São Paulo perde liderança com goleada recorde e sem luz no fim do túnel

Desde o último título, em 2012, o São Paulo acumula eliminações, brigas contra o rebaixamento, vexames e marcas negativas. No fim de 2020, após uma série de decepções, o Tricolor até fez sua torcida sonhar com títulos e com o fim do incômodo jejum, mas tudo isso já foi por água abaixo em janeiro de 2021 após a goleada recorde aplicada pelo Internacional nesta quarta-feira (20).

Em um Morumbi vazio, o sonoro 5 a 1 do Inter representou muito mais do que a perda melancólica da liderança do Brasileirão. A goleada colorada foi a maior sofrida pelo São Paulo em sua casa no Brasileirão. Além disso, foi a pior derrota do Tricolor Paulista nos mais de 60 anos do estádio.

A torcida do São Paulo parece já ter se acostumado com temporadas de mais baixos do que altos. São anos e anos assim. Na atual temporada, a expectativa era que Fernando Diniz conseguisse tirar o clube da fila. Antes da pandemia, a oscilação já era clara: derrotas como o 2 a 1 contra o inexpressível Binacional na Libertadores e vitórias convincentes como o 3 a 0 contra a LDU na mesma competição.

Após o retorno das competições, as eliminações no Paulista, Libertadores e Sul-Americana foram momentaneamente deixadas de lado com a boa campanha na Copa do Brasil e no Brasileirão. Diniz chegou até a dizer que o time havia aprendido com as derrotas e frustações. Veio então a semifinal do principal torneio mata-mata do país e a eliminação para o Grêmio em 30 de dezembro de 2020 deixou o são paulino com o alerta ligado já no réveillon, embora os números dos matemáticos apontassem o Tricolor como amplo favorito ao título brasileiro.

Em 20 dias, todo esse favoritismo desmoronou. A vantagem que antes era de sete pontos hoje é uma desvantagem de dois pontos após a goleada contra o Inter. O futebol do time parece ter se perdido na virada do ano. Quatro jogos em 2021, nenhuma vitória e um elenco claramente abatido. Não há luz no fim do túnel para o time de Fernando Diniz, cada vez mais previsível e sem alternativas para superar seus adversários.

Tiago Volpi foi de titular absoluto a questionável por parte da torcida. Diniz não acerta uma dupla de zaga que passe confiança. Daniel Alves parece perdido em suas funções no meio de campo. Igor Gomes e Gabriel Sara não vivem boa fase, assim como Brenner. O São Paulo está em plena queda em um dos principais momentos da temporada queda. Faltam sete jogos para que a meloncólica temporada se encerre.

"Hoje foi um jogo ruim de todos, mas a cabeça não está boa. Depois da eliminação pro Grêmio a cabeça não ficou boa. É o mesmo quando você tem um momento ruim na vida pessoal, agora é um momento ruim na vida profissional, momento de trabalhar mais do que nunca, de acreditar mais do que nunca. Eu falo de coração", resumiu Juanfran após o 5 a 1.

Na próxima rodada, a retomada da liderança até é possível. O Tricolor Paulista joga contra o Coritiba, desesperado na luta contra o rebaixamento, em casa - se é que isso é vantagem para o São Paulo. O líder Internacional tem pela frente um Grenal, clássico que não vence há 11 jogos. Mas, vale lembrar, que o Colorado tem uma sequência de sete vitórias consecutivas e o momento é todo do time do Beira-Rio.