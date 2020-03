Sarabia faz seu XI ideal... com objetos de sua casa!

Depois de superar esse polêmico episódio no Santiago Bernabéu devido às críticas da equipe, Eder Sarabia conquistou o carinho dos fãs catalães. Agora confinado em casa, como a maioria, ele aceitou o desafio de fazer o XI ideal com objetos encontrados em casa.

Usando um sistema 1-2-3-5 "muito ofensivo", como ele próprio descreveu, ele ofereceu em um vídeo suas explicações sobre cada um dos objetos que ele escolheu e a qual jogador esse significado pertencia.

No gol, ele escolheu o 'Pato' Abbondanzieri (um produto para remover manchas), enquanto na defesa optou pelo 'Pitbull' Gary Medel (um boné com a foto dessa raça de cachorro) e "Garrafa" - Rafa- Alkorta (sim, uma garrafa d'água).

No meio-campo, ele inovou um pouco mais. Ele colocou Roque Mesa como pivô (ele usou sua camisa do Leganés) e o acompanhou com Pastore (ele usou uma marca semelhante de iogurte) e David Beckham (ele escolheu uma banana).

O ataque foi formado por cinco artilheiros. Laterais para Diego Capel (laptop Appel com um 'k' desenhado) e o 'Gallo' Etxeberria (um boné semelhante ao de Medel). O ponta, 'Pipa' Higuaín (um pacote de pipas - sementes de girassol), Cruyff (um troféu com a figura do holandês) e o 'Onion' Rodríguez (com uma cebola).