Após 30 jogos, Schalke conquista a 1ª vitória na Bundesliga

Se é para quebrar o jejum de vitórias, que seja em grande estilo. Neste sábado (9), o Schalke 04 encerrou um jejum de 30 jogos sem saber o que é vencer na Bundesliga, e bateu o Hoffenheim por 4 a 0, pela 15ª rodada. A última vitória foi em 17 de janeiro de 2020.

Os torcedores ainda puderam presenciar a manhã dos sonhos de Matthew Hoppe, autor dos três primeiros gols, aos 42, 57' e 63 minutos, com assistentêcias de Amine Harit, que ainda fechou o placar.

Com a primeira vitória na temporada, o Schalke passa a ter apenas sete pontos e está ainda a quatro para deixar a zona de rebaixamento.

Matthew Hoppe na história do futebol alemão

Matthew Hoppe. de apenas 19 anos, escreveu seu nome nos livros de história ao se tornar o primeiro americano a marcar um "hat-trick" na Bundesliga, após marcar os três gols do Schalke.

“Eu estava saindo de duas temporadas muito, muito boas na América e estava de olho na Europa”, disse Hoppe ao Bundesliga.com . “Entrei em contato com meu agente da Bond MG, Bond Management, e ele me deu a oportunidade para fazer um teste no Schalke. Eu impressionei Norbert [Elgert] e ele quis me trazer".