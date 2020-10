"Se for assim, quero errar sempre", brinca Cuca com permanência de Soteldo no Santos

O Santos se classificou para as oitavas de final da Libertadores e ainda pode garantir a melhor campanha da fase de grupos. De quebra ainda recebeu a confirmação de que Soteldo fica.

O atacante venezuelano esteve bem perto de deixar o clube com destino ao futebol árabe, mas vai continuar na Vila. Cuca, treinador do Santos, havia garantido que o 'baixinho' tinha feito o seu último jogo com a camisa santista contra o Coritiba.

"Converso com ele todo dia, toda hora. Tem 23 anos. Foi um erro ter falado que era último jogo, mas foi um erro que me passaram. Se for assim, quero errar sempre (risos). Me passaram que era 99% de chance, mas 99% não é 100%. Se ficar, vamos achar uma maneira de saldar dívidas, pagar os bancos e fortalecer o elenco porque precisamos", disse Cuca.

Confira o que disse Cuca no vídeo acima!