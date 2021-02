"Se podemos comparar Rúben Dias com Van Dijk? Sim, absolutamente"

Pep Guardiola está feliz da vida com a contratação de Rúben Dias. O treinador espanhol acredita que é possível comparar o luso com Van Dijk. O zagueiro do City vive uma grande fase, enquanto o xerifão do Liverpool se recupera de lesão.

"Ele não é apenas um jogador que joga bem, ele faz os outros jogadores jogarem bem também. São 90 minutos falando, 90 minutos se comunicando com os colegas, 90 minutos dizendo o que eles têm de fazer em cada ação. Quando isso acontece, fica difícil para mim questioná-lo. É intocável", disse o treinador após a vitória contra o Burnley.

Ainda nessa coletiva, o treinador foi perguntado sobre a possibilidade de uma comparação entre o seu pupilo e o de Jürgen Klopp, o 'citizen' não pensou duas vezes: "Sim, absolutamente."