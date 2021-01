"Se terminarmos em segundo, a temporada não foi boa"

Neste fim de semana há um jogo muito importante na Premier League. O Manchester United pode tirar seis pontos do Liverpool, enquanto o time 'red' tem a possibilidade de diminuir as distâncias a zero.

Marcus Rashford analisou a partida e deixou claro que não vê sua equipe na segunda ou terceira posição no final da temporada.

"Sentiremos uma grande emoção se vencermos o campeonato. Se terminarmos em segundo ou terceiro, não terá sido uma boa temporada para nós. Não é isso que propomos quando o ano começa. Levamos jogo a jogo", disse ele.

O atacante, ainda assim, insistiu que os homens de Solskjaer continuam melhorando dia a dia: “Somos uma equipe que continua melhorando e tentamos dar o nosso melhor. É difícil de ganhar do Liverpool em casa e enfrentamos o jogo da mesma forma do que outros. Se você saiu de campo e tiver dado tudo, pode ficar triste com o resultado, mas pelo menos terá feito todo o possível e é isso que vamos fazer”.

Por fim, Rashford disse que, para ele, "não há jogos melhores do que contra o Liverpool e o City".