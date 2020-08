Seleção Portuguesa é convocada com CR7, Félix e Trincão

O treinador Fernando Santos divulgou a lista de convocados de Portugal para os duelos contra Croácia e Suécia pela Liga das Nações da UEFA.

Os atuais campeões da competição encaram os croatas no dia 5 de setembro no Estádio do Dragão, no primeiro compromisso do combinado pós-pandemia. O duelo contra os suecos será no dia 8 em Solna.

O treinador convoca pela primeira vez nomes como Trincão e Rui Silva, além dos velhos conhecidos Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.

Goleiros: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada);



Defensores: João Cancelo (Manchester City), Domingos Duarte (Granada), Nélson Semedo (Barcelona), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Mário Rui (Nápoles) e Raphäel Guerreiro (B. Dortmund)



Meias: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), André Gomes (Everton), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille) e Sérgio Oliveira (FC Porto).



Atacantes: André Silva (E. Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Wolverhampton), Gonçalo Guedes (Valencia), João Félix (Atlético Madrid) e Trincão (Barcelona)