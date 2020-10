Sem Ramírez, Palmeiras vai abrir conversas com Guto Ferreira, do Ceará

Sem sucesso na investida para contratar Miguel Ángel Ramírez, o Palmeiras já está novamente no mercado em busca de um novo nome para substituir Vanderlei Luxemburgo. O portal 'Goal' apurou que um dos principais alvos no momento é Guto Ferreira, do Ceará, com quem os dirigentes alviverdes vão abrir conversas já nesta semana.

Após dias sonhando com o espanhol do Independiente del Valle, que internamente sempre foi visto como favorito, o Verdão planeja agora uma reunião com Guto para, então, confirmar algumas pré-avaliações. Ainda assim, outras opções em paralelo continuam na pauta, com destaque para profissionais estrangeiros.

Com a saída de Luxemburgo, alguns argentinos foram rapidamente especulados nos bastidores, como, por exemplo, Gabriel Heinze, ex-Vélez Sarsfield, e Guillermo Schelotto, atualmente no LA Galaxy. Nesta quarta-feira, de acordo com a imprensa espanhola, Quique Setién, ex-Betis e Barcelona, também passou a ser cogitado.

Guto Ferreira, de 55 anos, chegou ao Ceará nesta temporada, tendo antes comandando o Sport. No currículo, conta com passagens ainda por Chapecoense, Bahia, Internacional, Ponte Preta e Portuguesa.