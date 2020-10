'SER': o Barça ameaça com uma redução salarial de 30% de forma unilateral

O Barcelona trabalha para reduzir os gastos e um dos seus principais alvos é a sua folha salarial. Nessa quarta-feira, o programa 'Què T'hi Jugues' da 'Cadena SER' informou que a diretoria azulgrana estuda uma redução de 30% dos salários dos jogadores.

Durante os próximos dias o clube realizará uma série de consultas e negociações com os representantes do elenco em busca de uma solução.

A entidade catalã trabalha com o dia 5 de novembro como prazo máximo para realizar os novos acordos. No entanto, a citada fonte afirma que a decisão está tomada e a diretoria fará os cortes de todas as formas.

Ou seja, o clube reduzirá de maneira unilateral 30% do salário do elenco. Quem não estiver conforme, terá que resolver a situação na justiça.

Uma situação que coloca ainda mais lenha na fogueira entre diretoria e jogadores. Os jogadores já estão se mobilizando e buscam uma outra maneira de resolver as coisas.