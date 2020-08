Sevilla e semifinais voltam para atormentar um Manchester United eliminado

O Manchester United foi eliminado na semifinal da Europa League. O time inglês tomou a virada do Sevilla e saiu de campo derrotado por 2 a 1. Em uma temporada de reconstrução para o time de Ole Gunnar Solskjaer, uma sina de eliminações nas semifinais atormentou os Red Devils, que caíram diante da equipe espanhola, já responsável por outra eliminação recente dos ingleses.

Os Diabos Vermelhos até saíram na frente do marcador contra o Sevilla. Bruno Fernandes cobrou o pênalti e fez o primeiro gol do jogo. Ainda no primeiro tempo, Suso empatou a peleja. Após sair do banco, na segunda etapa, Luuk de Jong fez o segundo do Sevilla e deu números finais à virada espanhola sobre os ingleses.

Na temporada 2019/20, o Manchester United sofreu com as semifinais. Nas três que chegou e disputou, perdeu. A primeira veio no início de janeiro quando o United enfrentou o rival Manchester City em dois jogos pela semifinal da Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa, e perdeu o primeiro jogo por 3 a 1. Apesar de vencer o segundo, por 1 a 0, o placar agregado foi favorável à equipe azul.

Já após a pausa imposta pela pandemia, o time de Solskjaer voltou para a semifinal da FA Cup, a Copa da Inglaterra. O time vermelho foi facilmente batido pelo Chelsea, de Frank Lampard, por 3 a 1, que garantiu a disputa da final para o time londrino.

Por fim, veio a eliminação na última chance de troféu da temporada. A virada do Sevilla deixou um sabor agridoce no torcedor do United levando em conta toda a temporada. Apesar das eliminações, viram um time mais competitivo como há algum tempo não se via em Old Trafford e já olham para a próxima temporada com mais otimismo.

Ainda assim, eliminar o Man United não é uma novidade para o Sevilla. Com informações do Mister Chip, jornalista espanhol, o Sevilla ganhou cinco dos seis confrontos de mata-mata contra equipes da Premier League. Como se não fosse o suficiente, o clube da Espanha é o único em toda a história do futebol a eliminar o Manchester United em duas competições vigentes (a outra foi na Champions League de 2017/18).

A partida também contou com um curioso caso de discussão e xingamentos entre atletas do mesmo time. Victor Lindelöf e Bruno Fernandes discutiram em português após a virada sevillista. Lindelöf jogou no Benfica de 2012 a 2017, quando foi contratado pelo Manchester United.