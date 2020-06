Shakhtar volta com tudo para garantir o título

O Shakhtar Donetsk vai caminhando a passos largos rumo a mais um título do Campeonato Ucraniano. A equpe comandada por Luís Castro bateu o rival Dínamo Kiev por 3 a 1 e abriu 16 pontos de vantagem.

O Dinamo saiu na frente com um gol de cabeça de Vitaly Buyalskyy. O empate dos visitantes veio ainda no primeiro tempo com um gol de Marlos.

No segundo tempo, o mesmo Marlos, brasileiro naturalizado ucraniano, marcou o seu segundo gol na partida, colocando o Shakhtar na frente. Marcos Antônio aos 76' sentenciou a virada.