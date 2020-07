VÍDEO: Soteldo se diz ansioso para voltar a jogar pelo Santos

Soteldo chama a atenção por sua altura e seu talento em campo. O venezuelano chegou ao Santos em 2019 procedente do Huachipato do Chile. Com dribles e muita velocidade o baixinho rapidamente caiu nas graças da torcida.

Inclusive um site americano o colocou recentemente em um ranking inusitado que elege os melhores jogadores do mundo em cada estatura. O atacante de apenas 1,61m foi eleito como o melhor menor do mundo.

No vídeo, Soteldo comenta sobre a volta aos treinamentos do time e a expectativa para o retorno do Campeonato Paulista.