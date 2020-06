"Sou treinado por um dos melhores de todos tempos"

Carlo Ancelotti tem uma grande reputação no mundo do futebol, e parece ser assim também no grupo do Everton.

Richarlison, um dos grandes nomes da equipe, não poupou elogios ao pretigiado treinador, que já treinou equipes como Milan, Real Madrid, Bayern de Munique e Juventus.

"Tengo a honra de poder dizer que ou treinado por um dos melhores técnicos de todos tempos", disse o brasileiro aos meios oficiais do clube britânico.

O atacante exaltou o futebol ofensivo praticado na filosofia do treinador: "Vê o futebol como poucos e tem uma mentalidade que favorece aos atacantes. É competitivo, muito inteligente, e gosta de ter uma equipe que também seja assim. Pede o melhor de cada jogador e sabe como preparar as coisas para que a gente jogue o melhor que podemos".

Antes da parada forçada pela Covid-19, Richarlison somava 32 partidas disputadas, com 12 gols e cinco assistências.