Com 32 pontos conquistados, o Sport Recife chega à 30ª rodada na 14ª posição, a apenas três pontos da 17ª, onde inicia a zona do rebaixamento. O próximo desafio será nesse sábado, quando visita o Fluminense.

Confira no vídeo acima o lançamento da campanha "Tudo pelo Sport", uma ação da diretoria pedindo união com a torcida para os próximos jogos, com o objetivo de se manter na elite do futebol brasileiro.