Sporting empata no Dragão e mantém vantagem no topo

Em jogo válido pela 21ª rodada da Liga Portuguesa, o Sporting entrou no Estádio do Dragão querendo vencer para manter a invencibilidade (17 vitórias e 3 empates) e aumentar para 13 pontos a vantagem sobre o Porto, que chegou sendo o vice-líder e também queria ampliar sua sequência (15 jogos sem perder na competição).

Houve pouca criação ofensiva antes do intervalo, mas a equipe da casa ditou o ritmo do duelo e teve Taremi como o mais ativo nas tentativas contra o goleiro Adán, que fez apenas uma intervenção de alto grau de dificuldade.

Enquanto isso, os visitantes se defendiam e tentavam escapar em raras ocasiões no campo de ataque, mas não levaram perigo a Marchesín, que voltou ao vestiário sem precisar trabalhar uma vez sequer.

O primeiro tempo acabou com leve superioridade do Porto, mas com estatísticas pobres dos dois lados. Os Dragões tiveram 58% da posse bola. Nas finalizações, tiveram quatro, sendo duas em direção a gol. O Sporting teve somente uma tentativa, que foi para fora.

A segunda etapa foi semelhante, com os Dragões tendo todo o ímpeto ofensivo e chegando mais vezes à área adversária. Zaidu, Marega e Taremi tiveram oportunidades de abrir o placar, mas a pontaria falha não exigiu novas defesas do goleiro rival. Vale destacar um erro do atacante iraniano aos 56 minutos, quando estava livre na entrada da pequena área, mas não pegou bem na bola e ela saiu pela linha de fundo.

Somente aos 73 minutos, o Sporting conseguiu criar perigo contra Marchesín. O lance foi todo de Matheus Nunes, que arrancou em velocidade pela direita e chegou sozinho até a área, mas chutou por cima do gol. Em seguida, Taremi voltou a desperdiçar uma chance imperdível ao receber passe rasteiro e mandar de primeira por cima do gol.

Os minutos finais da partida tiveram grande pressão dos anfitriões, que insistiram em cruzamentos e deram trabalho para a zaga visitante, mas tinham grande dificuldade para acertar o alvo.

Com o resultado, o Sporting chega a 55 pontos e segue liderando com 10 de vantagem sobre o Porto, que acumula 55 pontos.

Os times voltam a campo para a 22ª rodada no próximo domingo, quando os Dragões visitam o Gil Vicente e os Leões recebem o Santa Clara.