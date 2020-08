Strasbourg jogou com jogadores que foram contagiados em festa!

Com a Ligue 1 há apenas 14 dias do início de sua nova temporada, a polêmica explodiu em torno do Strasbourg, o que teria quebrado as regras em um amistoso.

A maior vítima, o Montpellier. O 'L' Équipe' relata que o Strasbourg, que venceu o amistoso por 2 a 1, disputou aquele jogo com alguns jogadores que posteriormente tiveram resultado positivo para o coronavírus.

Aparentemente, o clube protagonista destes relatórios deu permissão aos seus jogadores para jantar fora na noite anterior, mas as coisas saíram do controle e alguns jogadores prolongaram a festa até as primeiras horas da manhã.

O fato é que os infectados não puderam ser detectados antes do jogo porque os últimos testes foram realizados no dia 25 de julho, 48 horas antes do jogo. Portanto, o Strasbourg criou uma fonte de contágio e colocou em risco a saúde dos jogadores do Montpellier.

Montpellier já transmitiu suas queixas sobre essa situação e apontou, além dos jogadores de futebol, a diretoria de Estrasburgo por não testar seus jogadores antes do jogo e permitir que eles saíssem na noite anterior ao jogo.

O Strasbourg já suspendeu toda a sua atividade esportiva - incluindo treinos e amistosos ​​-, à espera de saber mais detalhes sobre o número de infectados no seu elenco.

Enorme revés novamente para a Ligue 1 poucos dias antes de seu início. Nos últimos dias, o esporte francês está apresentando muitos aspectos positivos, e se essa situação se agravar pode levar à suspensão da competição, como aconteceu no final deste ano.