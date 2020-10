Suárez não comemorará se fizer gol no Barça, porém...

O atacante uruguaio Luis Suárez criticou nesta sexta-feira os dirigentes do Barcelona, ​​seu ex-clube, e garantiu que não comemoraria se fizesse um gol na equipe do Barça, mas afirmou que apontará aqueles que considera responsáveis ​​pela sua saída.

“Já estava há seis anos no Barcelona e nunca tive problemas, pelo contrário. Há três anos venho dizendo que o Barcelona precisa de um 9 jovem para ir se adaptando. Nunca trouxeram alguém que pudesse competir comigo, sempre estive à altura do que o clube precisava", disse o atacante do Atlético de Madrid ao canal 'ESPN'.

“O respeito que ganhei em campo eu merecia ter tido antes de ter sabido pela imprensa. Que um treinador venha dizendo que não conta comigo quando a diretoria disse que ia haver troca de jogadores levanta dúvidas se foi o treinador ou a diretoria", acrescentou.

O atacante disse que "nem se estivesse louco" teria assinado pelo Real Madrid e que, se marcasse um gol contra a equipe catalã, não comemoraria. "Mas apontaria para certos lugares", disse ele.

Luis também sugeriu que seu "ótimo relacionamento" com Lionel Messi pode ter influenciado a determinação de declará-lo dispensável.

"Estávamos sempre nos procurando, mas para o bem do time. Eles podem ter querido que eu jogasse com mais companheiros. Pode ser que tenha algo a ver com isso. Não consigo encontrar nenhum motivo para eles quererem nos separar porque nos dávamos bem em campo", analisou.

O uruguaio disse que Messi passou por um momento difícil e complicado quando anunciou sua intenção de deixar o Barcelona e que o clube deveria ter respeitado sua vontade de mudar de time.

Também deu a sua opinião sobre o seu novo treinador no Atlético de Madrid, o argentino Diego Simeone, e afirmou que "não se surpreendeu" com a sua forma de trabalhar porque já sabia que tipo de treinador é.

“Ele é muito rígido, trabalhou muito na parte tática. Encontrei um grupo humano muito bom, com muita vontade e muita ambição, com vontade de crescer e ganhar coisas”, concluiu.