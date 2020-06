Suárez recoloca o Barça em vantagem com um gol característico

Não podemos dizer que o duelo entre Celta e Barcelona não foi bom. A primeira parte foi 'culé' e o Barcelona foi para o intervalo em vantagem depois de uma jogadinha entre Messi e Suárez.

As coisas mudaram no segundo tempo. Um erro de marcação do Barcelona deixou Okay e Smolov em vatagem dentro da área e o russo empatou a partida.

Logo depois, Suárez voltou a colocar o Barcelona em vantagem em um daqueles lances que ele adora. Messi ajeitou para o uruguaio, que girou e bateu sem chance para Rubén.