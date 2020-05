Sunderland quer ter time uruguaio como filial

O Sunderland poderia investir em um time no Uruguai, um país onde há "um talento inexplicável", contou o senador uruguaio do Partido Nacional (PN) Juan Sartori, um dos acionistas do clube inglês.

Durante um diálogo com 'EFE', Sartori apontou que, embora nada tenha sido trabalhado ainda, ele já discutiu o assunto com os outros donos do clube que atualmente disputa a League One, a terceira categoria inglesa.

"Aproveitando o exemplo do grupo do City, seria necessário tentar atrair mais clubes investidores para o futebol do Uruguai, para que quatro ou cinco equipes, que não são as grandes, mas as que têm dificuldades para chegar ao fim de cada mês e que tenham uma longa história e boas torcidas. Que eles possam contar com o apoio de um grupo forte", defendeu.

O senador indicou que o fato de dar força a cinco ou seis times locais levaria a uma melhoria "de todo o sistema", porque eles poderiam investir em suas categorias de base.

"Temos um talento inexplicável, quem sabe de futebol sabe disso, é realmente impressionante o número de jogadores, talentos globais, que deixam nosso país de três milhões de habitantes. É estatisticamente incrível, mas é realidade", acrescentou.

Por outro lado, Sartori falou do futebol uruguaio e destacou o esporte como um dos pontos mais altos para o país como 'marca'.

"O futebol é a imagem mais forte, a que mais vende e a que melhor nos deixa diante do mundo inteiro. Acho que quando as pessoas ouvem o 'Uruguai' em todo o mundo, vem à mente a garra uruguaia, os grandes feitos, aquele país que na Copa do Mundo sempre faz coisas extraordinárias quando ninguém espera", comentou.

O senador acrescentou ainda que esse esporte "deve ser uma política estatal" para a "promoção do país" e para o "desenvolvimento social".

Na semana passada, o Grupo City, dono da Montevideo City Torque, anunciou a construção no Uruguai de sua quarta unidade de futebol no mundo, se juntando às de Manchester, Nova York e Melbourne.