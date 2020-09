Supercopa da UEFA: prováveis escalações de Bayern de Munique e Sevilla

Bayern de Munique e Sevilla medem forças nessa quinta-feira por mais uma taça. Os bávaros, campeões da Champions, encaram o Sevilla, campeão da Europa League, na decisão da Supercopa da UEFA.

A partida será realizada na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. A Supercopa será o primeiro jogo oficial dos espanhóis na temporada e o segundo dos alemães.

O Bayern não poderá contar com nomes como Coman, com COVID-19 e Nianzou, lesionado. Do lado do Sevilla, time completo e reforçado com as chegadas de Rakitic e Acuña.

Provável escalação do Bayern de Munique:

Neuer; Pavard, Boateng, Alaba (Süle), Davies; Kimmich, Goretzka, Müller; Gnabry, Lewandowski, Leroy Sané.

Provável escalação do Sevilla:

Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña (Escudero); Joan Jordán, Fernando, Iván Rakitic; Suso, Luuk de Jong, Ocampos.