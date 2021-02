Real Madrid: oito jogadores a menos em 23 dias

23 dias se passaram desde o início da Supercopa da Espanha até esse sábado. Nesse curto período de tempo, o Real Madrid perdeu oito jogadores do time principal e terá que encarar o Huesca com um elenco limitado.

De acordo com o diário 'Marca', no dia que o clube viajou com destino a Málaga para disputar a Supercopa, 22 jogadores estavam disponíveis. Naquele momento, Rodrygo e Carvajal já estavam lesionados e não foram relacionados.

Saídas por empréstimo

No dia 14 de janeiro, o Real Madrid anunciou o empréstimo de Luka Jovic ao Eintracht Frankfurt, a primeira das duas saídas por empréstimo desse janela.

Quase duas semanas depois, no dia 27, foi a vez do clube merengue anunciar o empréstimo de Odegaard, o esquecido por Zidane, ao Arsenal.

Lesões e COVID-19

A primeira lesão nesse curto espaço de tempo veio durante a Supercopa. Sergio Ramos, capitão do elenco, deixou a defesa merengue órfã e ainda não voltou.

No dia 22 de fevereiro foi a vez de Fede Valverde. O uruguaio, ainda de fora, sentiu uma lesão muscular no adutor da perna direita. Dias depois foi a vez de Lucas Vázquez também cair lesionado.

O COVID-19 também entrou em cena com Nacho, em um momento delicado para última linha madridista. Fora das quatro linhas, Zidane também desfalcou a equipe ao ser infectado.

Mas não acaba por ai. Hazard voltou a se lesionar e só deve voltar em março. Para piorar, justamente no último treino antes da partida contra o Huesca, Isco entra na lista de lesionados.

Suspensões

Para o duelo contra o Huesca, Zidane terá mais um desfalque. Militão cumpre suspensão após a expulsão contra o Levante e também fica de fora.